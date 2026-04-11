Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

Продолжается 1508-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 173 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8162 дрона-камикадзе и произвел 3188 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Коломийцы, Великомихайловка, Орестополь Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Волшебное, Рождественская, Орехов, Юрковка, Заречное, Новоселовка, Барвиновка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло двенадцать боевых столкновений, в районах населенного пункта Проходы и в сторону Малой Рыбицы; кроме этого, враг совершил 130 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес три авиационных удара, применив семь управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица, Зеленое, Волчанские Хутора, Прилипка, Лиман и в сторону Графского.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Надежды, Заречного и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Дружелюбовка, Чернещина.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Розниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил девятнадцать атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Степановка, Иванополье и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Ивановка, Молодецкое, Покровск, Шевченко, Гришино, Филиал и Новосергеевка.

В Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Александроград, Январское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло шестнадцать атак оккупантов районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Белогорье, Гуляйпольское, Староукраинка, Волшебное, Железнодорожное и Святопетровка.

На Ореховском направлении минувших суток враг однажды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили четыре вражеских атаки вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.