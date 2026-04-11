Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,64

43,45

EUR

51,10

50,83

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

Продолжается 1508-й день полномасштабной войны в Украине.
Продолжается 1508-й день полномасштабной войны в Украине.

Продолжается 1508-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 173 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8162 дрона-камикадзе и произвел 3188 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Коломийцы, Великомихайловка, Орестополь Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Волшебное, Рождественская, Орехов, Юрковка, Заречное, Новоселовка, Барвиновка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло двенадцать боевых столкновений, в районах населенного пункта Проходы и в сторону Малой Рыбицы; кроме этого, враг совершил 130 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес три авиационных удара, применив семь управляемых бомб.

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица, Зеленое, Волчанские Хутора, Прилипка, Лиман и в сторону Графского.

Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Надежды, Заречного и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Дружелюбовка, Чернещина.

Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Розниковки и Ямполя.

Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил девятнадцать атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Степановка, Иванополье и Софиевка.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Ивановка, Молодецкое, Покровск, Шевченко, Гришино, Филиал и Новосергеевка.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

В Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Александроград, Январское и Вербовое.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло шестнадцать атак оккупантов районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Белогорье, Гуляйпольское, Староукраинка, Волшебное, Железнодорожное и Святопетровка.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Ореховском направлении минувших суток враг однажды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили четыре вражеских атаки вблизи Антоновского моста.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко