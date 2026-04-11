Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2026 року

Триває 1508-й день повномасштабної війни в Україні.
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8162 дрони-камікадзе та здійснив 3188 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Коломійці, Великомихайлівка, Орестопіль Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Чарівне, Різдвянка, Оріхів, Юрківка, Зарічне, Новоселівка, Барвінівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також два пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дванадцять бойових зіткнень, у районах населеного пункту Проходи та в бік Малої Рибиці; крім цього, ворог здійснив 130 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори, Приліпка, Лиман та в бік Графського.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Надії, Зарічного та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Дружелюбівка, Чернещина.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед поблизу Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ятнадцять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іванопілля та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Молодецьке, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка.

На Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Калинівське, Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося шістнадцять атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне, Залізничне та Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили чотири ворожі атаки поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко