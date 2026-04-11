Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1508 добу повномасштабної війни становлять 1 310 110 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб,
- танків – 11 851 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.
- артилерійських систем – 39 798 (+64) од.
- РСЗВ – 1 726 (+2) од.
- засоби ППО – 1 344 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
