Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1508 добу повномасштабної війни становлять 1 310 110 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:

особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб,

танків – 11 851 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.

артилерійських систем – 39 798 (+64) од.

РСЗВ – 1 726 (+2) од.

засоби ППО – 1 344 (+3) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.

крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.

спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

