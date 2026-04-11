Потери врага по состоянию на 11 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1508 сутки полномасштабной войны составляют 1 310 110 человек.

Потери России в войне на 11 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:

личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек,

танков – 11 851 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 381 (+6) ед.

артиллерийских систем – 39 798 (+64) ед.

РСЗО – 1 726 (+2) ед.

средства ПВО – 1344 (+3) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 231 785 (+2 014) ед.

крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 88 698 (+183) ед.

специальная техника – 4121 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

