Потери врага по состоянию на 11 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1508 сутки полномасштабной войны составляют 1 310 110 человек.
Потери России в войне на 11 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек,
- танков – 11 851 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 381 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 39 798 (+64) ед.
- РСЗО – 1 726 (+2) ед.
- средства ПВО – 1344 (+3) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 231 785 (+2 014) ед.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 88 698 (+183) ед.
- специальная техника – 4121 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.