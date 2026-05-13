Карта боевых действий в Украине на 13 мая 2026 года
Продолжается 1540-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 мая 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и произвел 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 148 из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы и артиллерийскую систему противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Круглого и в сторону Колодязного, Радьковки, Лимана, Нововасиловки.
На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе населённого пункта Ставки и в сторону Озерного, Дибровы.
На Славянском направлении противник штурмовал один раз в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг атаковал в сторону Никифоровки.
На Константиновском направлении агрессор совершил 31 атаку, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Софиевка, Новое Шахово, Свободное и в сторону Константиновки, Новопавловки, Кучерового Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравко, Молодецкое и Новониколаевка, Белицкое, Новоалександровка, Котлино и Новоподгородное.
На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Согласия.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону Согласия, Воздвижовки, Леноконстантиновки, Волшебного, Цветочного, Староукраинки и Привилегии, Гуляйпольского.
На Ореховском направлении, по уточненной информации, наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степного и Егоровки.
На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
