Карта боевых действий в Украине на 13 мая 2026 года

Продолжается 1540-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и произвел 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 148 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы и артиллерийскую систему противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Круглого и в сторону Колодязного, Радьковки, Лимана, Нововасиловки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе населённого пункта Ставки и в сторону Озерного, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал один раз в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг атаковал в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении агрессор совершил 31 атаку, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Софиевка, Новое Шахово, Свободное и в сторону Константиновки, Новопавловки, Кучерового Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравко, Молодецкое и Новониколаевка, Белицкое, Новоалександровка, Котлино и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Согласия.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону Согласия, Воздвижовки, Леноконстантиновки, Волшебного, Цветочного, Староукраинки и Привилегии, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степного и Егоровки.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

