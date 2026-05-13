Потери врага по состоянию на 13 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1540 день полномасштабной войны составляют 1 344 180 человек.

Потери России в войне на 13 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 мая потеряла:

личного состава – близко 1 344 180 (+1 130) человек

человек танков – 11 928 (+2) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 554 (+1) ед.

ед. артиллерийских систем – 41 985 (+50) ед.

ед. РСЗО – 1 786 (+1) ед.

средства ПВО – 1 376 (+3) ед.

ед. самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 352 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 375 (+2) ед.

ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 287 359 (+1 853) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 96 142 (+287) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

