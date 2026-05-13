Потери врага по состоянию на 13 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1540 день полномасштабной войны составляют 1 344 180 человек.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 мая потеряла:
- личного состава – близко 1 344 180 (+1 130) человек
- танков – 11 928 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 554 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 41 985 (+50) ед.
- РСЗО – 1 786 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 376 (+3) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 352 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 375 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 287 359 (+1 853) ед.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 96 142 (+287) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
