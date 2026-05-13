Втрати ворога станом на 13 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1540 добу повномасштабної війни становлять 1 344 180 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 травня втратила:
- особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб
- танків – 11 928 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.
- артилерійських систем – 41 985 (+50) од.
- РСЗВ – 1 786 (+1) од.
- засоби ППО – 1 376 (+3)од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 142 (+287) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
