Втрати ворога станом на 13 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1540 добу повномасштабної війни становлять 1 344 180 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 травня втратила:

особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб

осіб танків – 11 928 (+2) од.

од. бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.

од. артилерійських систем – 41 985 (+50) од.

од. РСЗВ – 1 786 (+1) од.

засоби ППО – 1 376 (+3) од.

од. літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.

од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.

од. крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 96 142 (+287) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

