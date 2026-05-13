Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 210 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки, Лиману, Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 31 атаку, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у бік Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Щербаків, Малих Щербаків, Степового та Єгорівки.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько