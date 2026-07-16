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Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1604-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 279 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9922 дрона-камикадзе и произвел 3148 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боевых столкновений с противником, агрессор нанес двух авиаударов, сбросил шесть авиабомб, осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Артельного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодязное, Кутьковка, Шевьяковка, Домашнее и Амбарное.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Купянском направлении враг совершил пять атак в направлении Купянска, Новоплатоновки и Куриловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Озерное, а также в районах Новоселовки и Ямполя.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районах Резниковки и Закотного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и Временного Яра.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 30 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Свободного, Торецкого и Кучерового Яра.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергеевка, а также в направлении Белицкого, Шевченко и Новопавловки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в направлениях Вороного, Калиновского и Тернового.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в направлении населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижовка, Верхняя Терса, Доброполье и Волшебное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районе Плавней, Белогорья и Малых Щербаков.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько