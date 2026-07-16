Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026 года

Продолжается 1604-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 279 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9922 дрона-камикадзе и произвел 3148 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боевых столкновений с противником, агрессор нанес двух авиаударов, сбросил шесть авиабомб, осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Артельного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодязное, Кутьковка, Шевьяковка, Домашнее и Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил пять атак в направлении Купянска, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Озерное, а также в районах Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районах Резниковки и Закотного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и Временного Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 30 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Свободного, Торецкого и Кучерового Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергеевка, а также в направлении Белицкого, Шевченко и Новопавловки.

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в направлениях Вороного, Калиновского и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в направлении населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижовка, Верхняя Терса, Доброполье и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районе Плавней, Белогорья и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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