Втрати ворога станом на 16 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 340 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1604 добу повномасштабної війни становлять 1 424 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 липня втратила:

особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;

танків – 12 144 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.;

артилерійських систем – 46 019 (+66) од.;

РСЗВ – 1 936 (+0) од.;

засобів ППО – 1 492 (+0) од.;

літаків – 437 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (1 801) од.;

крилатих ракет – 4 906 (+0) од.;

кораблів / катерів – 31 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 120 727 (+420) од.;

спеціальної техніки – 4 420 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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