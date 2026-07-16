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Втрати ворога станом на 16 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 340 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1604 добу повномасштабної війни становлять 1 424 620 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 липня втратила:
- особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;
- танків – 12 144 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.;
- артилерійських систем – 46 019 (+66) од.;
- РСЗВ – 1 936 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 492 (+0) од.;
- літаків – 437 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (1 801) од.;
- крилатих ракет – 4 906 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 31 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 120 727 (+420) од.;
- спеціальної техніки – 4 420 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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