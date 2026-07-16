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Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1604-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 279 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9922 дрони-камікадзе та здійснив 3148 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять атак у напрямку Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Озерне, а також у районах Новоселівки та Ямполя.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, а також у районах Різниківки й Закітного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в районі Никифорівки та Часового Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка й Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у напрямках Вороного, Калинівського та Тернового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Плавнів, Білогір’я та Малих Щербаків.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько