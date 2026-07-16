Потери врага по состоянию на 16 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1340 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1604 сутки полномасштабной войны составляют 1 424 620 человек.

Потери России в войне на 16 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июля потеряла:

личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;

танков – 12 144 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 940 (+2) ед;

артиллерийских систем – 46 019 (+66) ед;

РСЗО – 1 936 (+0) ед.;

средств ПВО – 1492 (+0) ед;

самолетов – 437 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (1 801) ед;

крылатых ракет – 4 906 (+0) ед;

кораблей/катеров – 31 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420) ед;

специальной техники – 4 420 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Крылатые ракеты Х-22/32 не достигли целей.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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