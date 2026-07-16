Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Наличный курс:

USD

44,75

44,64

EUR

51,39

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 16 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1340 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1604  сутки полномасштабной войны составляют 1 424 620 человек.

Потери России в войне на 16 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;
  • танков – 12 144 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 940 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 46 019 (+66) ед;
  • РСЗО – 1 936 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 1492 (+0) ед;
  • самолетов – 437 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (1 801) ед;
  • крылатых ракет – 4 906 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 31 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420) ед;
  • специальной техники – 4 420 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
  • 129 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Крылатые ракеты Х-22/32 не достигли целей.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько