Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

Продолжается 1482-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 101 авиационный удар, сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9122 дронов-камикадзе и осуществил 3525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Просяна, Коломийцы, Покровское, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области; Волшебное, Любицкое, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка, Орехов, Веселянка Запорожской области; Никольское, Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и три других важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, противник нанес двух авиаударов, с применением четырех авиабомб, совершил 99 обстрелов, из которых два – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении агрессор четырежды атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка и в направлениях населенных пунктов Озерное, Резниковка, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Свободное, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподгородское, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терново, Первомайское, Новониколаевка, Согласие и в направлении Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Святопетровки, Леноконстантиновки, Волшебного.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Павловки.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.