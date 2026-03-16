Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1482-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 101 авиационный удар, сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9122 дронов-камикадзе и осуществил 3525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Просяна, Коломийцы, Покровское, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области; Волшебное, Любицкое, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка, Орехов, Веселянка Запорожской области; Никольское, Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и три других важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, противник нанес двух авиаударов, с применением четырех авиабомб, совершил 99 обстрелов, из которых два – с применением РСЗО.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Вильча.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Купянском направлении агрессор четырежды атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и Глушковка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка и в направлениях населенных пунктов Озерное, Резниковка, Рай-Александровка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Русин Яр.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Свободное, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподгородское, Новоподгородное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терново, Первомайское, Новониколаевка, Согласие и в направлении Вербового.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Святопетровки, Леноконстантиновки, Волшебного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Павловки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 16 марта 2026 года

на   Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько