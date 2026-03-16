Втрати ворога станом на 16 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 760 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1482 добу повномасштабної війни становлять 1 279 930 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 березня втратила:

особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб.

танків – 11 781 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.

артилерійських систем – 38 457 (+19) од.

РСЗВ – 1 687 (+1) од.

засоби ППО – 1 333 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.

крилаті ракети – 4 468 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень).

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.

спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.

