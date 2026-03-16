Карта бойових дій в Україні на 16 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1482-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 101 авіаційний удар, скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9122 дронів-камікадзе та здійснив 3525 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Чарівне, Любицьке, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка, Оріхів, Веселянка Запорізької області; Микільське, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та три інші важливі об’єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили чотири ворожі штурми, противник завдав двох авіаударів, із застосуванням чотирьох авіабомб, здійснив 99 обстрілів, з яких два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка, Новоосинове та Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в напрямках населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районі населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку противник атакував 12 разів в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у напрямку Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько