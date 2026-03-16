Потери врага по состоянию на 16 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 760 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1482 сутки полномасштабной войны составляют 1 279 930 человек.

Потери России в войне на 16 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 марта потеряла:

личного состава – около 1279930 (+760) человек.

танков – 11 781 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 24 215 (+2) ед.

артиллерийских систем – 38 457 (+19) ед.

РСЗО – 1 687 (+1) ед.

средства ПВО – 1333 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 181 153 (+1 883) ед.

крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+1) ед. (подтвержден результат предварительных поражений).

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 83 624 (+111) ед.

специальная техника – 4091 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 194 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

