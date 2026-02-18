Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

Продолжается 1456-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и произвели 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Кучеривка, Волфине Сумской области; Подгавриловка, Гавриловка, Великомихайловка, Орлы, Федоровское Днепропетровской области; Воздвижовка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Волшебное, Веселянка, Любимовка, Мировка, Новоселовка, Любицкое, Долинка, Копани, Омельник Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, одну артиллерийскую систему, пункт управления БПЛА и три других важных целей российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилипка и в сторону Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Куриловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки.

На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новомитровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Терново, Рыбное и в сторону Даниловки, Кирпичного.

На Гуляйпольском направлении противник 31 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

За прошедшие сутки враг совершил две неудачные атаки на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

