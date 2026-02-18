Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

ссу, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1456-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и произвели 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Кучеривка, Волфине Сумской области; Подгавриловка, Гавриловка, Великомихайловка, Орлы, Федоровское Днепропетровской области; Воздвижовка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Волшебное, Веселянка, Любимовка, Мировка, Новоселовка, Любицкое, Долинка, Копани, Омельник Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, одну артиллерийскую систему, пункт управления БПЛА и три других важных целей российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из которых — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилипка и в сторону Охримовки.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Куриловки и Новоосинового.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новомитровки.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новоподгородное.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Терново, Рыбное и в сторону Даниловки, Кирпичного.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 31 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

За прошедшие сутки враг совершил две неудачные атаки на Приднепровском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько