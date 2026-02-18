Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 740 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1456 добу повномасштабної війни становлять 1 256 080 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 лютого втратила:

особового складу — близько 1 256 080 (+740) осіб;

осіб; танків — 11 681 (+3) од.;

од.; бойових броньованих машин — 24 051 (+6) од.;

од.; артилерійських систем — 37 363 (+40) од.;

од.; РСЗВ — 1 648 (+0) од.;

засобів ППО — 1 302 (+1) од.;

од.; літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 137 924 (+1 851) од.;

од.; крилатих ракет — 4 314 (+26) од.;

од.; кораблів / катерів — 29 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 78 919 (+194) од.;

од.; спеціальної техніки — 4 072 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.