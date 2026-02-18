Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 740 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1456 сутки полномасштабной войны составляют 1 256 080 человек.

Потери России в войне на 18 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 февраля потеряла:

  • личного состава — около   1 256 080 (+740)   лиц;
  • танков   11 681 (+3)   ед.;
  • боевых бронированных машин   24 051 (+6)   ед.;
  • артиллерийских систем   37 363 (+40)   ед.;
  • РСЗО - 1 648 (+0) ед;
  • средств ПВО -   1 302 (+1)   ед.;
  • самолетов - 435 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   137 924 (+1 851)   ед.;
  • крылатых ракет   4 314 (+26)   ед.;
  • кораблей/катеров - 29 (+0) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 78 919 (+194)   ед.;
  • специальной техники   4 072 (+1)   ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 100 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько