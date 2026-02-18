- Тип
Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 740 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1456 сутки полномасштабной войны составляют 1 256 080 человек.
Потери России в войне на 18 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 февраля потеряла:
- личного состава — около 1 256 080 (+740) лиц;
- танков 11 681 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин 24 051 (+6) ед.;
- артиллерийских систем 37 363 (+40) ед.;
- РСЗО - 1 648 (+0) ед;
- средств ПВО - 1 302 (+1) ед.;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 137 924 (+1 851) ед.;
- крылатых ракет 4 314 (+26) ед.;
- кораблей/катеров - 29 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 78 919 (+194) ед.;
- специальной техники 4 072 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 100 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
