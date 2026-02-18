Потери врага по состоянию на 17 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 740 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1456 сутки полномасштабной войны составляют 1 256 080 человек.

Потери России в войне на 18 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 февраля потеряла:

личного состава — около 1 256 080 (+740) лиц;

лиц; танков 11 681 (+3) ед.;

ед.; боевых бронированных машин 24 051 (+6) ед.;

ед.; артиллерийских систем 37 363 (+40) ед.;

ед.; РСЗО - 1 648 (+0) ед;

средств ПВО - 1 302 (+1) ед.;

ед.; самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня 137 924 (+1 851) ед.;

ед.; крылатых ракет 4 314 (+26) ед.;

ед.; кораблей/катеров - 29 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 78 919 (+194) ед.;

ед.; специальной техники 4 072 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 100 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

