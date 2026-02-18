Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2026 року

зсу, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1456-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Кучерівка, Волфине Сумської області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Великомихайлівка, Орли, Федорівське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне, Веселянка, Любимівка, Мирівка, Новоселівка, Любицьке, Долинка, Копані, Омельник Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та три інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 12 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько