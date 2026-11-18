Продолжается 1729-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных и 87 авиационных ударов, в том числе сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6990 дронов-камикадзе и совершили 2418 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийскм обстрелам подверглись населенные пункты Лужки, Коренок, Беловоды, Бачевск, Товстодубово и Кондратовка Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника в районах Кирпичного, Рыбалкиного, Охримовки, Николаевки и Зарубинки.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили двенадцать атак в районах Лимана, Нового и Заречного.

На Славянском направлении захватчики совершили три атаки в районах Ямполя и Озерного.

На Константиновском направлении зафиксировано двенадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили восемнадцать атак. Враг атаковал в районах Грузского, Кучерового Яра, Свободного, Доброполья, Светлого, Мирного, Сергеевки и Молодецкого.

На Гуляйпольском направлении отражены четыре атаки захватчиков в направлениях Барвиновки, Егоровки, Косовцева и Герасимовки.

На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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