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Втрати ворога станом на 18 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1729 добу повномасштабної війни становлять 1 629 010 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 629 010 (+1 970) осіб;
- танків – 12 482 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 815 (+2) од.;
- артилерійських систем – 52 550 (+34) од.;
- РСЗВ – 2 283 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 764 (+2) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 193 (+17) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 613 093 (+1 223) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн з ПММ – 176 826 (+375) од.;
- спеціальної техніки – 4 914 (+1) од.;
- мостів – 1 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed (59 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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