Триває 1729-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6990 дронів-камікадзе та здійснили 2418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Кореньок, Біловоди, Бачівськ, Товстодубове та Кіндратівка Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника в районах Цегельного, Рибалчиного, Охрімівки, Миколаївки та Зарубинки.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили дванадцять атак у районах Лимана, Нового та Зарічного.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили три атаки в районах Ямполя та Озерного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дванадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили вісімнадцять атак. Ворог атакував у районах Грузького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

На Гуляйпільському напрямку відбито чотири атаки загарбників у напрямках Барвінівки, Єгорівки, Косівцевого та Герасимівки.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

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