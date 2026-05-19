Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1546-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 мая 2026 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 236 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 22 ракет и 72 авиационных ударов, сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9794 дрона-камикадзе и произвел 3201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, пункт управления, три ПУ БпЛА и еще три важных объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча, Прилипка, Ветеринарное и Графского, Караического.

На Купянском направлении враг атаковал пять раз, в сторону Куриловки, Петропавловки, Ковшаровки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Ставки, Заречное, Дробышево, Новосергеевка и в сторону Озерного, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал три раза в сторону Рай-Александровки и Калеников.

На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Вольное, Торецкое, Бересток, Степановка и в сторону Константиновки, Кучерового Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Филиал, Белицкое, Никаноровка и Покровск.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Воронного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в сторону Согласия, Нового Запорожья, Волшебного, Цветочного, Ровно, Железнодорожного, Рыбного, Староукраинки, Горького.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник проводил четыре атаки, в сторону Антоновки и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Светлана Манько