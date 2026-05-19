Потери врага по состоянию на 19 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1546 сутки полномасштабной войны составляют 1 351 150 человек.
Потери России в войне на 19 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 мая потеряла:
- личного состава – близко 1 351 150 (+1 140) лиц
- танков – 11 940 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 584 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 1 351 150 (+1 140) ед.
- РСЗО – 1 792 (+0) ед.
- средства ПВО – 1386 (+0) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 426 (+11) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 299 199 (+2 142) ед.
- крылатые ракеты – 4 628 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 97 600 (+262) ед.
- специальная техника – 4 202 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 180 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
