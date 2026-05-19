Потери врага по состоянию на 19 мая 2026 – Генштаб ВСУ

Потери России в войне на 19 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 мая потеряла:

личного состава – близко 1 351 150 (+1 140) лиц

танков – 11 940 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 584 (+1) ед.

артиллерийских систем – 1 351 150 (+1 140) ед.

ед. РСЗО – 1 792 (+0) ед.

средства ПВО – 1386 (+0) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 426 (+11) ед.

ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 299 199 (+2 142) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 628 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 97 600 (+262) ед.

ед. специальная техника – 4 202 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 180 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

