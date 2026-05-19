Втрати ворога станом на 19 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1546 добу повномасштабної війни становлять 1 351 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) ос іб

іб танків – 11 940 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.

артилерійських систем – 1 351 150 (+1 140) од.

од. РСЗВ – 1 792 (+0) од.

засоби ППО – 1 386 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 426 (+11) од.

од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.

од. крилаті ракети – 4 628 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.

од. спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

