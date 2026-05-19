Втрати ворога станом на 19 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1546 добу повномасштабної війни становлять 1 351 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 травня втратила:
- особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб
- танків – 11 940 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.
- артилерійських систем – 1 351 150 (+1 140) од.
- РСЗВ – 1 792 (+0) од.
- засоби ППО – 1 386 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 426 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.
- крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.
- спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
