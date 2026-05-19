Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1546-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 236 бойових зіткнень. 

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, пункт управління, три ПУ БпЛА та іще три важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського, Караїчного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве, Новосергіївка та в бік Озерного, Діброви.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Бересток, Степанівка та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Никанорівка та Покровськ.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Воронного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного, Староукраїнки, Гіркого.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько