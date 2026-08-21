Карта боевых действий в Украине на 21 августа 2026 года

Продолжается 1640-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 238 боевых столкновений.

Вчера агрессор нанес один ракетный удар, применил ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории, и 44 крылатых/авиационных ракеты воздушного, наземного и морского базирования, совершил 87 авиационных ударов с применением 278 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 1082 позиций наших войск и населённых пунктов.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Нескучное, Сопич, Кореньок, Потаповка, Волфине, Бессалевка, Уланово, Товстодубово Сумской области; Заря, Буда-Воробьевская, Янжуловка. Авиаудару противник нанес по району Великой Чернеччины.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес трех авиаударов, сбросив шесть авиабомб, совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе две из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Охримовка и в районе Старицы.

На Купянском направлении произошло 15 наступательных действий врага в сторону Радьковки и Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Новосергеевка, Дробышево и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в сторону населенных пунктов Озерное, Ореховатка, Рай-Александровка и в районе Кривой Луки и Резниковки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили два наступательных действия в районе Никифоровки и Миньковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Свободного.

Тридцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Беляковка, Белицкое, Ганновка, Светлое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Нового Запорожья и в районах населенных пунктов Запорожское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 16 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Волшебное, Воздвижовка, Ровно, Долинка и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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