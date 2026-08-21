Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2026 року

Триває 1640-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень.

Вчора агресор завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 87 авіаційних ударів із застосуванням 278 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 10821 дрон-камікадзе та здійснив 3077 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Нескучне, Сопич, Кореньок, Потапівка, Волфине, Безсалівка, Уланове, Товстодубове Сумської області; Зоря, Буда-Вороб’ївська, Янжулівка. Авіаудару противник завдав по району Великої Чернеччини.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаударів, скинувши шість авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Охрімівка та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Глушківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Новосергіївка, Дробишеве та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій в бік населених пунктів Озерне, Оріхуватка, Рай-Олександрівка та в районі Кривої Луки й Різниківки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Никифорівки та Міньківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного.

Тридцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Новий Донбас, Біляківка, Білицьке, Ганнівка, Світле, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Нового Запоріжжя та в районах населених пунктів Запорізьке й Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Чарівне, Воздвижівка, Рівне, Долинка та в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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