Втрати ворога станом на 21 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1640 добу повномасштабної війни становлять 1 474 030 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб;

танків – 12 286 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.;

артилерійських систем – 48 318 (+57) од.;

РСЗВ – 2 052 (+2) од.;

засобів ППО – 1 581 (+4) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.;

крилатих ракет – 5 049 (+39) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551) од.;

спеціальної техніки – 4 559 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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