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Потери врага по состоянию на 21 августа 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1640 сутки полномасштабной войны составляют 1 474 030 человек.
Потери России в войне на 21 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 августа потеряла:
- личного состава – около 1 474 030 (+1 390) человек;
- танков – 12 286 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 170 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 48 318 (+57) ед;
- РСЗО – 2 052 (+2) ед;
- средств ПВО – 1581 (+4) ед.;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2333 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980) ед;
- крылатых ракет – 5 049 (+39) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 137 369 (+551) ед;
- специальной техники – 4 559 (+8) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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