Карта боевых действий в Украине на 23 августа 2025 года

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 95 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5197 обстрелов, в том числе 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5417 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Краматорск, Ясная Поляна, Шабельковка, Константиновка, Светлое Донецкой области; Вишневое Днепропетровской области; Степногорск, Успеновка Запорожской области; Херсон, Казачье Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 240 обстрелов, два из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населённых пунктов Волчанск, Амбарне и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызового.

В Лиманском направлении враг провел 25 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодец, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении враг предпринял четыре попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении пять боестолкновений произошло вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Торецкая, Полтавки и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверевое, Удачное, Молодежское, Муравко и Дачное.

На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики пытались идти вперед на позиции наших войск.

Вчера на Приднепровском направлении враг предпринял четыре бесполезных попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

