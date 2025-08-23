Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 23 серпня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1277-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 серпня 2025 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулися 143 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Краматорськ, Ясна Поляна, Шабельківка, Костянтинівка, Світле Донецької області; Вишневе Дніпропетровської області; Степногірськ, Успенівка Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 240 обстрілів, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку п’ять боєзіткнень відбулось поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

На Оріхівському напрямку, в районі Кам’янського, загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ.

Вчора на Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марних спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Автор:
Тетяна Гойденко