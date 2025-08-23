Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 840 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1277 добу повномасштабної війни становлять 1 075 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 серпня втратила:

особового складу – близько 1075160 (+840) осіб;

танків – 11129 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23164 (+4) од;

артилерійських систем – 31858 (+23) од;

РСЗВ – 1472 (+0) од;

засоби ППО – 1210 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86);

спеціальна техніка – 3944 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

