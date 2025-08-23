- Тип
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 840 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1277 добу повномасштабної війни становлять 1 075 160 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 серпня втратила:
- особового складу – близько 1075160 (+840) осіб;
- танків – 11129 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23164 (+4) од;
- артилерійських систем – 31858 (+23) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1210 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86);
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
