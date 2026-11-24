Продолжается 1735-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 73 авиационных удара, во время которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7475 дронов-камикадзе и совершили 1865 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 17 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Винторовка, Марчишина Буда, Бачевск, Толстодубово, Свободная Слобода, Сопич, Харьковка, Кучеровка, Кореньок, Шалыгино, Яструбщина, Партизанское, Волковка, Новая Слобода, Волки, Горки, Павловка, Ободы, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Кияница, Юнаковка, Могрица, Лужки, Храповщина, Нескучное Сумской области. Авиаудары получили населенные пункты Пустогород, Вакаловщина.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, один пункт управления БпЛА и две артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил три атаки, нанес пять авиационных ударов, применив 11 КАБ, и осуществил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не производил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили четыре атаки в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Диброва и Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Свободное и в сторону Осикового, Алексеева-Дружковки, Миколайполья, Кучерового Яра.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Новогришино, Васильевка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки.

На Александровском направлении противник совершил одно штурмовое действие в направлении Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Егоровка, Новое Запорожье, Рождественское и районы Доброполье, Воздвижовки, Гуляйпольского, Волшебного.

На Ореховском и Приднепровском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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