ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 848 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1735 сутки полномасштабной войны составляют 1 641 489 человек.

Потери России в войне на 24 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:

личного состава – около 1 641 489 (+1 848) человек;

танков – 12 493 (+1);

боевых бронированных машин – 25 952 (+11);

артиллерийские системы – 52 786 (+55);

РСЗО – 2 301 (+3);

средств ПВО – 1769 (+1);

самолетов – 452;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 3217 (+4);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 619 416 (+1 154);

крылатых ракет – 5 278;

кораблей/катеров – 36 (+1);

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 179084 (+371);

специальной техники – 4 932.

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 24 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed (45 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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