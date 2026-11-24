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Потери врага по состоянию на 24 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 848 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1735 сутки полномасштабной войны составляют 1 641 489 человек.
Потери России в войне на 24 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 641 489 (+1 848) человек;
- танков – 12 493 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 952 (+11);
- артиллерийские системы – 52 786 (+55);
- РСЗО – 2 301 (+3);
- средств ПВО – 1769 (+1);
- самолетов – 452;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 3217 (+4);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 619 416 (+1 154);
- крылатых ракет – 5 278;
- кораблей/катеров – 36 (+1);
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 179084 (+371);
- специальной техники – 4 932.
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 24 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed (45 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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