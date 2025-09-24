Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 24 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1309-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4970 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Каменское, Запорожье, Камышеваха Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло двенадцать боевых столкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиабомб, и совершил 172 обстрела, четыре из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодцев, Новоселовки, Торского и Шандриголового.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники пресекли три вражеских попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Екатериновки, Александро-Шультиного, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лисовки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко и Шевченко.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько