Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1309 добу повномасштабної війни становлять 1 104 550 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 вересня втратила:

особового складу – близько 1104550 (+970) осіб;

складу близько осіб; танків – 11201 (+2) од;

од; бойових броньованих машин – 23285 (+3) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 33095 (+43) од;

систем од; РСЗВ – 1496 (+1) од;

од; засоби ППО – 1218 (+0) од;

ППО од; літаків – 426 (+2) од;

од; гелікоптерів – 345 (+0);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 62820 (+334);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3747 (+0);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0)

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3973 (+4) .

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

