ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1309 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 104 550 человек.

Потери России в войне на 24 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 сентября потеряла:

личного состав – близко 1104550 (+970) человек;

состав близко человек; танков – 11201 (+2) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23285 (+3) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 33095 (+43) ед;

систем ед; РСЗО – 1496 (+1) ед;

ед; средства ПВО – 1218 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 426 (+2) ед;

ед; вертолетов – 345 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 62820 (+334);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3747 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0)

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 62616 (+130);

техника и автоцистерны специальная техника – 3973 (+4) .

Пораженные воздушные цели врага на 24 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 126 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

