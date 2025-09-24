- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 24 сентября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1309 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 104 550 человек.
Потери России в войне на 24 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 сентября потеряла:
- личного состав – близко 1104550 (+970) человек;
- танков – 11201 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23285 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 33095 (+43) ед;
- РСЗО – 1496 (+1) ед;
- средства ПВО – 1218 (+0) ед;
- самолетов – 426 (+2) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 62820 (+334);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 62616 (+130);
- специальная техника – 3973 (+4) .
Пораженные воздушные цели врага на 24 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 126 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.