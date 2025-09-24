Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1309-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дванадцять бойових зіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіабомб, та здійснив 172 обстріли, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу Полтавки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 24 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько