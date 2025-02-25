Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2025 года

Продолжается 1098-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2438 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления и вражескому зенитному ракетному комплексу "Бук-M3".

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отразили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении в сторону населенного пункта Садовое.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаудара, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 375 обстрелов, 17 из них — из РСЗО. Украинские защитники отразили 11 штурмовых действий захватчиков.



Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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