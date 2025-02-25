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Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1098-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу “Бук-M3”.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2025 року


Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько