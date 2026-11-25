Продолжается 1736-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Вчера авиация противника нанесла 72 авиационных удара, в том числе сбросила 211 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 1863 дрона-камикадзе и совершили 1520 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Лужки, Юнаковка, Мирополье, Старая Гута и Студенок Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Радьковка, Яструбщина, Новая Слобода, Лужки и Екатериновка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Бачевска, Коренько и Малой Корчаковки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Малой Волчьей и Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 12 атак в районах Платоновки, Грековки, Новоегоровки, Лимана, Заречного и Дибровы.

На Славянском направлении захватчики совершили семь атак в районах Ямполя и Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник активных действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новопавловки, Долгой Балки, а также в направлении Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлениях Кучерового Яра, Грузского, Степов, Черниговки, Краснополья, Новогришиного, Мирного и Каменки.

На Александровском направлении наши воины отразили две атаки врага в районе Воскресенко.

На Гуляйпольском направлении отражены 11 атак захватчиков в районах Нового Запорожья, Согласия, Воздвижовки, Ровно, Копанов, Верхней Терсы, Новоселовки и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки врага в районах Юрковки и Павловки.

На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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