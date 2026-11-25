- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Потери врага по состоянию на 25 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2091 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1736 сутки полномасштабной войны составляют 1 643 580 человек.
Потери России в войне на 25 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 643 580 (+2 091) человек;
- танков – 12 507 (+14);
- боевых бронированных машин – 25 974 (+22);
- артиллерийские системы – 52 801 (+15);
- РСЗО – 2 301 (+0);
- средств ПВО – 1769 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 3220 (+3);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 620 013 (+597);
- крылатых ракет – 5 278 (+0);
- кораблей/катеров – 36 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 179599 (+515);
- специальной техники – 4 937 (+5).
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 25 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 88 враждебных БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.