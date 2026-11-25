ВСУ за последние сутки ликвидировали 2091 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1736 сутки полномасштабной войны составляют 1 643 580 человек.

Потери России в войне на 25 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:

личного состава – около 1 643 580 (+2 091) человек;

танков – 12 507 (+14);

боевых бронированных машин – 25 974 (+22);

артиллерийские системы – 52 801 (+15);

РСЗО – 2 301 (+0);

средств ПВО – 1769 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 3220 (+3);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 620 013 (+597);

крылатых ракет – 5 278 (+0);

кораблей/катеров – 36 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 179599 (+515);

специальной техники – 4 937 (+5).

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 25 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 88 враждебных БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.