Триває 1736-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Учора авіація противника завдала 72 авіаційних ударів, зокрема скинула 211 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 1863 дрони-камікадзе та здійснили 1520 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Юнаківка, Миропілля, Стара Гута та Студенок Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Радьківка, Яструбщина, Нова Слобода, Лужки та Катеринівка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Малої Вовчої та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 12 атак у районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новопавлівки, Довгої Балки, а також у напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 28 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Грузького, Степів, Чернігівки, Красноподілля, Новогришиного, Мирного та Кам'янки.

На Олександрівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Злагоди, Воздвижівки, Рівного, Копанів, Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах Юрківки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

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