Карта боевых действий в Украине на 28 мая 2026 года

Продолжается 1555-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 317 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 68 авиационных ударов, сбросив 202 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8359 дронов-камикадзе и произвел 2714 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 45 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением одного КАБ, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и сторону Избицкого, Терновой.

На Купянском направлении наши защитники остановили девять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новая Кругляковка и в районах Новоегоровки, Голубовки, Песчаного.

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышева, Торского, Ямполя и в районах Колодцев, Ставков, Шандриголового.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Закотное, Каленики, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Уют, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населённого пункта Злагода.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Аленоконстантиновки, Староукраинки, Привилегии, Воздвижовки, Святопетровки, Горького, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

