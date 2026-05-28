Карта боевых действий в Украине на 28 мая 2026 года
Продолжается 1555-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 317 боевых столкновений.
Вчера противник совершил 68 авиационных ударов, сбросив 202 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8359 дронов-камикадзе и произвел 2714 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 45 из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением одного КАБ, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и сторону Избицкого, Терновой.
На Купянском направлении наши защитники остановили девять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новая Кругляковка и в районах Новоегоровки, Голубовки, Песчаного.
На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышева, Торского, Ямполя и в районах Колодцев, Ставков, Шандриголового.
На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Закотное, Каленики, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Миньковка.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки, Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Уют, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко.
На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населённого пункта Злагода.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Аленоконстантиновки, Староукраинки, Привилегии, Воздвижовки, Святопетровки, Горького, Цветочного и Волшебного.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
