Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2026 року

Триває 1555-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 317 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 202 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8359 дронів-камікадзе та здійснив 2714 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї КАБ, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Нова Кругляківка та у районах Новоєгорівки, Голубівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лиману, Дробишевого, Торського, Ямполя та в районах Колодязів, Ставків, Шандриголового.

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Закітне, Каленики, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районах населених пунктів Федорівка Друга та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз, в районі населеного пункту Злагода.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Святопетрівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дев’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки, Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

