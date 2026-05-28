Втрати ворога станом на 28 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1555 добу повномасштабної війни становлять 1 360 110 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 травня втратила:

особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб;

танків – 11 956 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од;

артилерійських систем – 42 832 (+42) од;

РСЗВ – 1 806 (+1) од;

засоби ППО – 1 397 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од;

крилаті ракети – 4 687 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од;

спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети “Кинджал” та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

