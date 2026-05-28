- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 28 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1160 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1555 сутки полномасштабной войны составляют 1 360 110 человек.
Потери России в войне на 28 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 мая потеряла:
- личного состава – около 1 360 110 (+1 160) человек;
- танков – 11 956 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 625 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 42 832 (+42) ед;
- РСЗО – 1 806 (+1) ед;
- средства ПВО – 1397 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 1492 (+7) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 314 902 (+1 560) ед;
- крылатые ракеты – 4 687 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 99 906 (+261) ед;
- специальная техника – 4227 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание аэробалистической ракеты Кинжал и 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.