USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

Тип
Карта боевых действий в Украине на 31 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1497-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9132 дронов-камикадзе и произвел 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе от авиаударов пострадали Глухов, Волфине, Яструбщина, Лесное, Свободная Слобода Сумской области; Гавриловка, Лесное, Левадное, Покровское Днепропетровской области; Воздвижовка, Новоселовка, Широкое, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемых авиабомба, совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов, Старица, Волчанск и в сторону Домашнего.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону населенных пунктов Новоосиново, Куриловку, Боровскую Андреевку, Песчаное и Купянск.

На Лиманском направлении противник атаковал четыре раза, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево и Новоегоровка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Новопавловка, Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в районах Березового, Калиновского, Согласия и в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Староукраинка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

